أوكرانيا تقدر الخسائر اليومية الناتجة عن تشغيل أنظمة صافرات الإنذار بنحو 203 ملايين دولار

صرح رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني دانييل غتمانتسيف، بأن أوكرانيا تخسر يوميا ما يعادل 203 ملايين دولار من الناتج المحلي بسبب دوي صافرات الإنذار.

وأكد غتمانتسيف، عبر "تليغرام"، أن الغارات الروسية تشل جميع نواحي الحياة وتحديدا الاقتصاد الأوكراني، ولتجنب التوقف المستمر عن العمل وتعويض الخسائر الناتجة عنه، اقترح أن يكون عمل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة عن بعد، أو بعد ساعات الدوام الرسمي، أو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع.

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وقد شهدت أوكرانيا اليوم قصفا مكثفا نفذته القوات المسلحة الروسية، استهدف البنية التحتية والحيوية لنظام كييف، وتسبب بانقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي في العديد من المدن بما فيها العاصمة كييف، وأعلنت على إثره حالة الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "تواصل القوات المسلحة الروسية شن ضربات طويلة المدى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، وقد تم تحقيق أهداف الضربة، وتعرضت جميع الأهداف المعينة للقصف".

المصدر: تاس