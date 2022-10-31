الدفاع الروسية: القوات المسلحة ضربت أهدافا للقيادة العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل قصف القيادة العسكرية ومنشآت أنظمة الطاقة في أوكرانيا، وأكدت على إصابة جميع الأهداف.

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جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة: "تواصل القوات المسلحة الروسية شن ضربات طويلة المدى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، وقد تم تحقيق أهداف الضربة، وتعرضت جميع الأهداف المعينة للقصف".

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن بأنه بسبب الانفجارات في مرافق البنية التحتية، تم ادخال انقطاع التيار الكهربائي في البلاد إلى حالات الطوارئ.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أفادت بانقطاع الاتصالات المحمولة في كييف والمناطق المحيطة.

المصدر: RT