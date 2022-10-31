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انفجارات قرب محطة الطاقة الكهرومائية بمنطقة زابوروجيه

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انفجارات قرب محطة الطاقة الكهرومائية بمنطقة زابوروجيه
Globallookpress Andrei Solomonov
محطة الطاقة النووية في زابورويجه (صورة أرشيفية)
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انتشرت على شبكة الإنترنت لقطات قال المستخدمون إنها بالقرب من محطة "دنيستر" للطاقة الكهرومائية في تشيرنيفتسي بمنطقة زابوروجيه، وكان شهود عيان سبق وأفادوا بحدوث انفجارات.

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من جانبه أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن محطة فرعية بالقرب من محطة الطاقة الكهرومائية تعرضت للقصف. وكان روغوف قد صرح في وقت سابق أنه قد تم تلغيم المحطة في الأيام الأولى من مارس، بينما كانت كييف تخطط استفزازا لتدمير المحطة، الأمر الذي سيتسبب في تصريف غير متحكم به للمياه.

ووفقا للخبراء، حال حدوث ذلك، يمكن أن تصل موجات المياه إلى ارتفاع 20 مترا، وتغطي الجزء الساحلي من مدينة زابوروجيه بسرعة تزيد عن 60 كيلومترا في الساعة. ويمكن أن يصل تدفق المياه بعد الانفجار إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ويغرق أراضيها.

المصدر: نوفوستي

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