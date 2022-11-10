بوريل يدعو إلى الرفع من سرعة التحرك العسكري داخل الاتحاد الأوروبي

قال مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكيف قدراته لزيادة سرعة التحرك العسكري، ونقل المعدات والقوات داخل الاتحاد.

وأضاف بوريل: "لقد تغيرت البيئة الأمنية في أوروبا بشكل كبير ... يجب أن نكيف سياستنا الدفاعية مع البيئة الجديدة ... يجب علينا تكييف نظام التنقل الخاص بقواتنا حتى نتمكن من نقل ونشر قواتنا العسكرية بسرعة"، معتبرا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية لدفاعنا".

وأوضح أن القدرة على نقل القوات بسرعة من جزء من الاتحاد الأوروبي إلى آخر، وخاصة من الغرب إلى الشرق إلى حدودنا الخارجية، يعد أمر ضروري.

وأشار بوريل إلى أنه "لا توجد طرق خاصة للنقل العسكري"، مضيفا : "القوات العسكرية تستخدم البنية التحتية المدنية .. ليست كل البنى التحتية جاهزة لنقل المعدات العسكرية".

وقال المفوض الأوروبي: "من الضروري أن تكون طرقنا وأنفاقنا وجسورنا قادرة على نقل قواتنا ومعداتنا العسكرية".

ووفقا له، يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في زيادة سرعة التحرك العسكري ليس فقط مع الناتو، ولكن أيضا مع الشركاء، لا سيما مع أوكرانيا ومولدوفا ودول البلقان.

المصدر: نوفوستي