زاخاروفا: انتخابات الكونغرس تظهر انقساما خطيرا في الولايات المتحدة

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أظهرت "انقساما خطيرا" في الولايات المتحدة وتشكيك الناخبين بنزاهة التصويت.

وقالت زاخاروفا: "التصويت في انتخابات الكونغرس النصفية، أكد ما كان واضحا لفترة طويلة، أن أمريكا منقسمة بشكل خطير".

وأضافت أن النظام الانتخابي الأمريكي العتيق، لا يضمن شرعية العملية الانتخابية، ولا يثق الناخبون بنتائج الانتخابات ويعتبرونها مزورة، بالنظر إلى تجربة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، والتي ارتبطت بالعديد من الفضائح".

وقالت زاخاروفا: "الاندفاع الحالي للسيطرة على المجلس التشريعي ما هو إلا مظهر آخر من مظاهر الصراع الأهلي العميق، وانتهاك لجميع الإجراءات الديمقراطية، في الفترة التي تسبق المعركة من أجل الظفر بالبيت الأبيض عام 2024".

المصدر: نوفوستي