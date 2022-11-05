زاخاروفا تنشر فيديو يفضح تحكّم واشنطن بحلفائها في التصويت بالأمم المتحدة

أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن واشنطن تتحكم بالدول في التصويت بالأمم المتحدة، ونشرت فيديو يفضح تفقّد المندوب الأمريكي حلفاءه قبل التصويت على مشروع قرار روسي.

ونشرت زاخاروفا فيديو على "تيلغرام"، يظهر مندوب واشنطن قبل انعقاد اللجنة الثالثة للتصويت على مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية، يتفقد مندوبي بعض الدول ويتحقق من حضور مندوبي دول حليفة.

وعلقت زاخاروفا على الفيديو: "هذا بهدف توضيح كيفية إرساء الديمقراطية... هذا هو نظام العصا للتصويت الحر".

وقالت: "فارق بسيط مهم... هذا ليس تفقدا حزبيا، بل دولة واحدة تتحكم في تصويت الدول الأخرى في الأمم المتحدة".

المصدر: Lenta.ru