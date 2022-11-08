ترامب يخرج بيلوسي من جنس البشر!

في كلمة ختامية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وصفا مهينا.

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وقال ترامب في سياق سرده لحادثة كان، أحد رجال العصابات في أمريكا طرفا فيها: "لقد ضربه على رأسه بعصا بيسبول وطعنه 32 مرة بشكل وحشي، لقد كان حيوانا".

ومضى الرئيس الأمريكي السابق في ذات السياق معلقا بقوله: "قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك".

المصدر: سي إن إن