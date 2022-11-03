ترامب يعتزم خوض السباق للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في بلاده عام 2024.

وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مستشاري ترامب، أنه سيطلق حملته الانتخابية بعيد انتخابات الكونغرس في الـ 8 من نوفمبر، ليتمكن من تحديد التحالفات التي سينشئها لتعزيز الحملة.

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وكشف أحد مستشاريه عن اعتقاد طريف لترامب، بأن إطلاق حملته على ضوء "عيد الشكر" سيجلب له الحظ، ويرفع من رصيد حملته.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث الأمريكي YouGov، أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يدعمون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ولا الرئيس السابق دونالد ترامب لولاية جديدة عام 2024.

المصدر: نوفوستي