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رئيس فنلندا: لا ننوي نشر أسلحة نووية على أراضينا

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رئيس فنلندا: لا ننوي نشر أسلحة نووية على أراضينا
Globallookpress
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أعلن رئيس فنلندا ساولي نينيستو أن بلاده لا تضع أي قيود على عضويتها في الناتو، لكنها لا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها.

وقال نينيستو في حفل افتتاح دورات الدفاع الوطني اليوم الاثنين: "على الرغم من أننا لا نضع أي قيود مقدما على عضويتنا في الناتو، فليس لدى فنلندا أي نية على الإطلاق لجلب أسلحة نووية إلى أراضيها. ولم أر أي إشارات على أن أحدا يعرض علينا ذلك".

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وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن مشروع القانون الفنلندي بشأن انضمام البلاد إلى الناتو جاهز تقريبا، وأنه لا يتضمن أي قيود على إنشاء قواعد عسكرية في البلاد أو نشر أسلحة نووية.

في سياق متصل، أوصى القائد العام للقوات المسلحة السويدية ميكائيل بويدن، حكومة بلاده بعدم وضع قيود على نشر سلاح الناتو النووي في أراضي المملكة، خصوصا وأنها على أبواب الانضمام إلى الحلف.

يذكر أن فنلندا والسويد في الـ 18 من مايو، تقدمتا بطلب الانضمام إلى الحلف، على ضوء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد قوبل هذا الطلب بموافقة غالبية دول الحلف باستثناء تركيا وهنغاريا.

المصدر: "نوفوستي"

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