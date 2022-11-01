الدفاع السويدية تدعم مخطط نشر سلاح الناتو النووي على أراضيها

أوصى القائد العام للقوات المسلحة السويدية ميكائيل بويدن، حكومة بلاده بعدم وضع قيود على نشر سلاح الناتو النووي في أراضي المملكة، خصوصا وأنها على أبواب الانضمام إلى الحلف.

جاء ذلك إجابة عن سؤال وجهه أحد الصحفيين خلال مؤتمر عقد اليوم، حول فكرة نشر أسلحة نووية على أراضي المملكة في حال انضمامها إلى حلف الناتو.

وأوضح بويدن، بأنه لا ينصح السياسيين السويديين بوضع أية قيود أو شروط تعيق نشر أسلحة الناتو في البلاد، خصوصا وأنها على أبواب الانضمام إلى الحلف، وليس من صالحها اتخاذ قرارات قد تعيق الانضمام، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص يعود للسياسيين.

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وأضاف، أن الإنفاق الدفاعي للسويد سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول العام 2026.

وذكرت صحيفة IltaLehti ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مشروع القانون الفنلندي للانضمام إلى حلف الناتو شبه جاهز، وأنه لا يحتوي على أية قيود تعيق إقامة قواعد عسكرية للناتو، أو نشره أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية.

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يذكر أن فنلندا والسويد في الـ 18 من مايو، تقدمتا بطلب الانضمام إلى الحلف، على ضوء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد قوبل هذا الطلب بموافقة غالبية دول الحلف باستثناء تركيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي