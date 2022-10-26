أردوغان: من مصلحة الناتو المشتركة ألا تكون السويد عضوا فيه

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه من المصلحة المشتركة للناتو ألا تكون السويد عضوا فيه، مؤكدا أن علاقاتها مع أنقرة رهينة للتنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى أنه تابع تصريحات كريستيرسون حيال التزامه بمذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا.

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وأوضح أردوغان أن المذكرة الثلاثية التي تخص عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستكون بمثابة مرشد للمرحلة القادمة.

وبحث الرئيس التركي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، العلاقات القائمة بين البلدين.

وقدم أردوغان تهانيه لكريستيرسون خلال الاتصال بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في السويد.

وتطرق إلى رسالة بعث بها كريستيرسون إليه في 19 أكتوبر الجاري، معربا عن ترحيبه باستضافة الأخيرة في أنقرة.

وأكد أردوغان أن حكومته مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع نظيرتها السويدية في كافة المجالات.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن "رئيس الوزراء السويدي الجديد طلب موعدا للقائنا وأوعزت بإعطائه موعدا، سنناقش معه هذه الأمور (تسليم الإرهابيين)".

وأشار أردوغان إلى أن لقاءه مع رئيس الوزراء السويدي سيشكل فرصة لاختبار مصداقية الأخير في التعامل مع ملف الإرهابيين.

وأواخر يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: الأناضول