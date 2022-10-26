وسائل إعلام: فنلندا لن تحظر نشر قواعد عسكرية للناتو وأسلحة نووية في أراضيها

ذكرت صحيفة Iltalehti الفنلندية أن مشروع القانون الفنلندي بشأن انضمام البلاد إلى الناتو جاهز تقريبا، وأنه لا يتضمن أي قيود على إنشاء قواعد عسكرية في البلاد أو نشر أسلحة نووية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن "مشروع القانون الحكومي سيسمح بجلب أسلحة نووية لحلف شمال الأطلسي إلى أراضي فنلندا.. كما أن المشروع لا يفرض قيودا على إنشاء قواعد للناتو في فنلندا ولا يحد من عدد قوات الدول الأعضاء في الناتو (في أراضيها)".

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ومن المتوقع تقديم مشروع القانون للتشاور في غضون الأسبوعين المقبلين.

وحسب المصادر، فإن وزير الخارجية بيكا هافيستو ووزير الدفاع أنتي كاكونن تعهدا خلال محادثات انضمام فنلندا إلى الناتو في يوليو الماضي، بأن حكومتها لن تدرج أي قيود أو تحفظات وطنية بشأن عضويتها، في معاهدة الانضمام للحلف.

وفي 18 مايو، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قدم كل من فنلندا والسويد طلبا إلى الأمين العام لحلف الناتو بالانضمام إلى الحلف. وحتى اللحظة، أعلنت 28 دولة من أصل 30 (باستثناء تركيا وهنغاريا) موافقتها على قبول الدولتين في الناتو.

في وقت سابق أعلن الحلف أنه لا يخطط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أراضي السويد وفنلندا، بحال انضمامهما للحلف.

وفي مايو الماضي، حذرت الخارجية الروسية من أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيؤدي لعسكرة الشمال، لكنها نوهت في الوقت ذاته بأنه من السابق لأوانه الحديث عن نشر روسيا أسلحة نووية بمنطقة البلطيق.

المصدر: "نوفوستي"