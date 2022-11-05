انطلاق اجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران

انطلق صباح اليوم السبت في طهران، اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.

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ويشارك في هذا الاجتماع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان وعدد من وزراء وسفراء بعض الدول الأعضاء في هذه المجموعة.

وأوضحت وكالة "إرنا" بعض أهداف هذا الاجتماع، وهي كالآتي:

- مناقشة التطورات الاخيرة على الصعيد الدولي بما فيها التحديات والتهديدات المشتركة والتناغم الفكري لمواجهة هذه التحديات.

- التاكيد على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفاعل لميثاق الامم المتحدة باعتباره وثيقة حقوقية تحظى بمصداقية كبيرة على الصعيد الدولي.

- ارتقاء التعددية والتعاون الدولي كنواة رئيسية لميثاق الأمم المتحدة.

- رفض المواقف الاحادية ومناقشة السبل الكفيلة بمواجهة الاجراءات القسرية الأحادية بما فيها فرض العقوبات باعتبارها تتعارض مع الحقوق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس المجموعة في العام 2021 بهدف الحفاظ على وثيقة الأمم المتحدة والدفاع عنها بمشاركة 19 بلدا، وهي ايران، والجزائر، وأنغولا، وبيلاروسيا، وبوليفيا، وكمبوديا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وسوريا، وفنزويلا، و زيمبابوي، وغينيا، وفلسطين، ولاوس، ونیکاراغوا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين.

المصدر: "إرنا"