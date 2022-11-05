وزير الخارجية الإيراني: الأحادية المنفلتة والجامحة خلقت فترة متأزمة للعالم

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن "الأحادية المنفلتة والجامحة خلقت فترة متأزمة للعالم".

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وفي اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، قال حسين أمير عبد اللهيان: "العقوبات الأحادية تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وتشكك في ميثاق الأمم المتحدة"، مشددا على أن "تطبيق العقوبات على المواطنين، جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان انتهاكا واضحا لقرار الأمم المتحدة..إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي..أمريكا وخلافا لكل ادعاءاتها، خرقت القانون بالانسحاب من الاتفاق النووي".

واستطرد: "يشهد المراقبون الدوليون أن إيران أرادت حلا سلميا للقضية النووية على الرغم من نقض العهد الأمريكي والتقاعس الأوروبي، وأبقينا الطريق مفتوحا أمام الحفاظ على الاتفاق النووي، والإدارة الأمريكية الحالية، وخلافا لوعودها السابقة، تواصل الأعمال العدائية و الضغوط القصوى"، مؤكدا أن "استمرار المفاوضات يجب أن تكون في إطار عمل جميع الأطراف بالتزاماتهم".

وحول القضية الفلسطينية، علق حسين أمير عبد اللهيان قائلا: "احتلال فلسطين وجزء من الأراضي العربية يعد انتهاكا وتجاهلا لقرارات الأمم المتحدة".



واستطرد أمير عبد اللهيان: "لقد ارتكب الكيان الصهيوني جرائم كثيرة منذ تأسيسه، وللأسف، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقي صامتا عن جرائم هذا الكيان، وهذا يجعل الكيان الصهيوني يهدد المنطقة".

المصدر: RT