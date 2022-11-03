قبل قمة المناخ في شرم الشيخ.. بلينكن يطالب مصر بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصر إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك قبل مؤتمر "كوب 27" المناخي في شرم الشيخ.

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألف سجين سياسي يقبعون خلف القضبان في مصر التي تستقبل ابتداء من الأسبوع المقبل أكثر من 90 من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر "كوب 27".

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وأجرى بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري ناقشا خلاله ملف المناخ، كما قال إن التعاون بين الولايات المتحدة ومصر "يتعزز بإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان"، بحسب الخارجية الأمريكية.

ورحب الوزير الأمريكي "بالإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين خلال الأشهر الماضية، وأعرب عن دعمه لمزيد من العفو والإفراج، وكذلك لخطوات لتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وحماية الحريات الأساسية للجميع"، وفق المصدر نفسه.

ولم يذكر البيان حالات محددة، لكن الضغوط تصاعدت للتدخل للإفراج عن المعارض البارز علاء عبد الفتاح الذي يخوض إضرابا عن الطعام وحذّرت عائلته من أنه قد يموت إذا لم يطلق سراحه خلال قمة المناخ.

ويقضي عبد الفتاح، وهو شخصية بارزة في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى معظم العقد الماضي خلف القضبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قبل المكالمة التي أجراها بلينكن وشكري، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب قضية عبد الفتاح.

وأضاف برايس الأربعاء "لقد أعربنا مرارا للحكومة المصرية عن مخاوف بشأن هذه القضية وظروف احتجازه".

وعلى صعيد متصل، دعا أعضاء كونغرس بايدن الخميس إلى إعادة توجيه 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر لمشروعات المناخ في الدولة التي تعاني من الجفاف.

وجاء في بيان لهم "نحن ملتزمون بشدة بمكافحة تغير المناخ، ونعتقد أن التعاون الدولي أساسي في هذا الجهد، لكن مصر كانت الخيار الخاطئ لمؤتمر كوب 27".

المصدر: أ ف ب