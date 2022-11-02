سوناك يتراجع عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمر المناخ بمصر

تراجع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن قراره السابق بعدم المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، التي من المقرر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكتب سوناك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لا يوجد ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. لا توجد طاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة"، مضيقا: "لهذا السبب قررت حضور قمة COP27 الأسبوع المقبل: لتقديم إرث غلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام".

There is no long-term prosperity without action on climate change.



There is no energy security without investing in renewables.



That is why I will attend @COP27P next week: to deliver on Glasgow's legacy of building a secure and sustainable future. — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 2, 2022

وكان مكتب سوناك أعلن الخميس الماضي، أن الأخير اتخذ قرار التغيب عن قمة المناخ، بسبب "الالتزامات المحلية الملحة" بما في ذلك الاستعدادات لموازنة الطوارئ في 17 نوفمبر.

وفي 2 أكتوبر الحالي، أعلن قصر باكنغهام الملكي أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ، بناء على نصيحة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.

وانتقد كثيرون قرار سوناك السابق بعدم حضور قمة المناخ، بمن فيهم مستشار المناخ، ألوك شارما.

وقالت النائبة عن حزب الخضر، كارولين لوكاس، إن غياب سوناك كان "خطوة خاطئة تشكل حرجا على المسرح العالمي.. فليكن هذا درسا له - قيادة المناخ مهمة".

وعلق رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، على قرار سوناك قائلا: "ظهور بريطانيا للعمل مع قادة العالم فرصة يجب اقتناصها. ليس حدثا للتخلي عنها".

المصدر: RT