مصدر: استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" لا يعني تمديدها والمفاوضات مستمرة

أفاد مصدر مطلع لوكالة "نوفستي" بأن استئناف العمل بـ"صفقة الحبوب" لا يعني تمديدها، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن التمديد مستمرة.

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يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إنه بعد محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل ممر الحبوب، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، استئناف روسيا مشاركتها في صفقة الغذاء.

وقال المصدر ردا على سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار عودة روسيا إلى الصفقة موافقة على تمديدها: "كلا، يجب عدم الخلط بين الأمرين. لا يوجد حديث عن تمديد الآن".

وأضاف أن عملية التفاوض على تمديد آلية الصفقة لا تزال مستمرة.

وفي 22 يوليو 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية. وينتهي مفعول "صفقة الحبوب" في 19 نوفمبر الحالي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة، حتى لو انسحبت من "صفقة الحبوب".

المصدر: "نوفستي"