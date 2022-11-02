أردوغان: تحدثت مع بوتين عن تصدير الأسمدة والحبوب للدول الفقيرة والبداية من 3 دول عربية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن تصدير الأسمدة والحبوب للدول الفقيرة وخاصة الإفريقية، والبداية من جيبوتي والصومال والسودان.

في لقاء خاص مع مجموعة قنوات "A Haber"، قال رجب طيب أردوغان: "تم تحديد موعد للمحادثات خلال أقل من 24 ساعة مع كل من الرئيسين الروسي والأوكراني، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي(بمعنى تفاعلا بشكل إيجابي وسريع)".

وأضاف أردوغان: "حتى الآن لم أجد أي تعامل سلبي من أي من الرئيسين بوتين وزيلينسكي..أمس تحدثت مع الرئيس بوتين، واليوم عند الساعة 12 تمت إعادة العمل باتفاق الحبوب".

وأردف: "خلال المحادثات مع الرئيس بوتين، قلنا فلنوسع عملنا، وليشمل الأسمدة..تحدثت معه عن تصدير الأسمدة والحبوب للدول الفقيرة وخاصة الإفريقية، والبداية من جيبوتي والصومال والسودان".

وتابع: "نسبة كبيرة جدا من الحبوب التي صدّرت حتى الآن ذهبت للدول الأوروبية".

وأكمل: "في نهاية العام القادم سنفتتح المرحلة الأولى من محطة أكويو للطاقة النووية (جنوبي تركيا/يتم إنشاؤها بالتعاون بين روسيا وتركيا)

وتابع أردوغان: "تحدثت مع الرئيس بوتين حول إنشاء محطة طاقة نووية جديدة بالتعاون فيما بيننا في منطقة سينوب شمالي تركيا، تتكون من 4 وحدات مهمة، وستساهم بنحو 10% من حاجة تركيا للطاقة..محطتا (أكويو وسينوب) للطاقة النووية، معا، سيساهمان عند استكمال إنشائهما، بتوفير20% من حاجة تركيا من الطاقة".

وأكمل: "احتمال كبير أن يكون المركز الدولي لجمع وتوزيع الغاز في منطقة تراكيا شمال غرب تركيا، وهذا الموقع هو مقترح مبدئي للآن".

واستطرد أردوغان: "وزارة الطاقة التركية تجري الآن بحثا موسعا حول الموضوع، وتتواصل مع الجانب الروسي لبحث كل التفاصيل"، مضيفا: "تركيا تصبح الآن فعليا مركزا للطاقة".

المصدر: RT