فيديو.. أردوغان للصحفيين عن إقناع بوتين باستئناف صفقة الحبوب: سأخبر بايدن أولا وبعدها أخبركم

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أحد الصحفيين الذي سأله كيف استطاع إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف عمل الممر المائي لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال أردوغان: "سأخبر أولا بايدن، وبعدها أخبركم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق استئناف روسيا العمل باتفاقية مبادرة نقل الحبوب، التي علقت قبل أيام مشاركتها فيها.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية