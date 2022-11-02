فيديو.. أردوغان للصحفيين عن إقناع بوتين باستئناف صفقة الحبوب: سأخبر بايدن أولا وبعدها أخبركم
AP
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رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أحد الصحفيين الذي سأله كيف استطاع إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف عمل الممر المائي لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال أردوغان: "سأخبر أولا بايدن، وبعدها أخبركم".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق استئناف روسيا العمل باتفاقية مبادرة نقل الحبوب، التي علقت قبل أيام مشاركتها فيها.
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية