بوتين: روسيا مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بالحبوب حتى بدون المشاركة في الصفقة
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة، حتى لو انسحبت من "صفقة الحبوب".
وقال بوتين: "حتى لو انسحبت روسيا من هذه الصفقة، فإننا كما قلنا سابقا، سنكون مستعدين لتوريد الحجم الكامل للحبوب التي تم تسليمها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقرا، والذي كان فقط 4%".
وأضاف بوتين: "إذا انسحبنا من هذه الاتفاقية في حالة انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها، فسنقوم بتوريد الحجم الكامل الذي تم تسليمه من أراضي أوكرانيا إلى أفقر البلدان مجانا".
المصدر: نوفوستي