بوتين: روسيا مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بالحبوب حتى بدون المشاركة في الصفقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة، حتى لو انسحبت من "صفقة الحبوب".

وقال بوتين: "حتى لو انسحبت روسيا من هذه الصفقة، فإننا كما قلنا سابقا، سنكون مستعدين لتوريد الحجم الكامل للحبوب التي تم تسليمها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقرا، والذي كان فقط 4%".

وأضاف بوتين: "إذا انسحبنا من هذه الاتفاقية في حالة انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها، فسنقوم بتوريد الحجم الكامل الذي تم تسليمه من أراضي أوكرانيا إلى أفقر البلدان مجانا".

المصدر: نوفوستي