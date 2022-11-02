20 مليار دولار تكلفة بناء أول محطة للطاقة النووية في بولندا

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، قرار مجلس الوزراء البولندي المضي قدما لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، وسوف تتولى التنفيذ شركة وستنجهاوس الأمريكية.

وقال مورافيتسكي للصحفيين يوم الأربعاء إن تكلفة بناء أول محطة للطاقة النووية البولندية ستبلغ حوالي 20 مليار دولار. "نحن بحاجة لتسمية مبلغ تقريبي، وهو حوالي 20 مليار دولار.

وأوضح أنه تم تأمين تمويل المراحل الأولى من بناء محطة الطاقة النووية. "قد يكون هناك عدة طرق للتمويل، تحدثنا عنها بالتفصيل في مجلس الوزراء، لكن في هذه المرحلة، من الضروري توفير الدعم المالي للخطوات الأولى.

بدورها ، قالت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا آنا ماسكفا إن أول محطة طاقة نووية بولندية ستبنيها وستنجهاوس ستتألف من ثلاث وحدات طاقة.

وفقا لبرنامج تطوير الطاقة النووية البولندية، من المفترض إطلاق الوحدة الأولى في عام 2033، وستكون موجودة بالقرب من ساحل غدانسك.

علما بأن الكتل اللاحقة سيتم بناؤها كل سنتين إلى ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج النووي بأكمله بناء ست كتل بسعة تصل إلى 9 جيجاوات.

المصدر: ريا نوفوستي.