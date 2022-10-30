 
مباشر

روغوف: أمن محطة زابوروجيه يتحقق بكف قوات نظام كييف عن قصفها

أخبار العالم

روغوف: أمن محطة زابوروجيه يتحقق بكف قوات نظام كييف عن قصفها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2uc

أكد عضو إدارة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن ضمان أمن محطة زابوروجيه الكهروذرية يتحقق بإبعاد قوات نظام كييف إلى مسافة لا تسمح لنيران مدافعهم وصواريخهم بالوصول إليها.

جاء ذلك ردا على تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن التقدم المحرز في مفاوضات المنطقة الآمنة حول المحطة.

إقرأ المزيد
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه النووية
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه النووية

وشدد روغوف على ضرورة ضمان أمن المنشأة، والالتزام بوقف إطلاق النار باتجاهها، وفرض عقوبات على الجهة التي تقوم بذلك.

إقرأ المزيد
روسيا تبلغ الطاقة الذرية بجملة مقترحات لضمان سلامة محطة زابوروجيه
روسيا تبلغ الطاقة الذرية بجملة مقترحات لضمان سلامة محطة زابوروجيه

يذكر أن غروسي أعلن في الـ 28 من أكتوبر عن تقدم في المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية.

وتعتبر محطة زابوروجيه الأكبر بين محطات الطاقة الكهروذرية.

 

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي