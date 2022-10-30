روغوف: أمن محطة زابوروجيه يتحقق بكف قوات نظام كييف عن قصفها

أكد عضو إدارة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن ضمان أمن محطة زابوروجيه الكهروذرية يتحقق بإبعاد قوات نظام كييف إلى مسافة لا تسمح لنيران مدافعهم وصواريخهم بالوصول إليها.

جاء ذلك ردا على تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن التقدم المحرز في مفاوضات المنطقة الآمنة حول المحطة.

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وشدد روغوف على ضرورة ضمان أمن المنشأة، والالتزام بوقف إطلاق النار باتجاهها، وفرض عقوبات على الجهة التي تقوم بذلك.

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يذكر أن غروسي أعلن في الـ 28 من أكتوبر عن تقدم في المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية.

وتعتبر محطة زابوروجيه الأكبر بين محطات الطاقة الكهروذرية.

المصدر: تاس