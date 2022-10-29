القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه النووية

أحبطت القوات الروسية ليلة أمس محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال رئيس حركة "نحن مع روس:"، فلاديمير روغوف، في تصريح لوكالة "نوفوستي": إن "القوات الأوكرانية قامت الليلة الماضية، بمحاولة للهبوط على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في إنرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية"، وأكد أن المحاولة تم إحباطها وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع.

وبحسب قوله، فإن السلطات في زابوروجيه تعمل الآن على تحديد عدد الزوارق القتالية التي شاركت في العملية.

تجدر الإشارة إلى أن محطة زابوروجيه النووية تعد الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والقدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوجد منذ شهر مارس الماضي تحت سيطرة الجيش الروسي.

وتشن القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام ضربات بالمدفعية على منطقة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي