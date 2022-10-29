بايدن: الهجوم على زوج بيلوسي "دنيء" كان يستهدفها ويجري تشجيع العنف من أطراف سياسية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالـ"دنيء".

ودعا في تصريحات للصحفيين إلى الوقوف في وجه العنف الذي يجري تشجيعه من أطراف سياسية.

وقال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطية.

وأعلن مكتب بيلوسي في وقت سابق أن زوج نانسي بيلوسي تعرض لاعتداء عنيف على يد المهاجم بمنزله في سان فرانسيسكو.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي خضع لعملية جراحية بسبب كسر في الجمجمة.

كما أنه يعاني من إصابات خطيرة في ذراعيه.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اتصل ببيلوسي للتعبير عن دعمه بعد "الهجوم المروع" وأنه يصلي من أجل زوجها.

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وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان "يواصل الرئيس إدانة كل أعمال العنف ويطلب احترام رغبة الأسرة في الخصوصية".

وقبل أقل من أسبوعين من انتخابات نصف الولاية، حذّر العديد من النواب الأميركيين من تجدد أعمال العنف التي تستهدفهم.

ووفقا لشرطة الكابيتول، وهي الجهة المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس، ازدادت التهديدات الموجهة ضدهم منذ العام 2017، من 3939 إلى 9625 في العام 2021.

المصدر: أ ف ب