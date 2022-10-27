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ما سبب تحول ملف سوناك من الأحمر إلى الأخضر في نفس المكان والزمان؟

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ما سبب تحول ملف سوناك من الأحمر إلى الأخضر في نفس المكان والزمان؟
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أثار فيديو متداول لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عندما كان وزيرا للمال في حكومة بوريس جونسون، تساؤلات كبيرة، ظهر فيه بملف أحمر سرعان ما تغير إلى اللون الأخضر.

وظهر سوناك في الفيديو وهو يمشي حاملا ملفا أحمر تغير لسبب غير مفهوم إلى اللون الأخضر بعد مروره بسيارة متوقفة. وقد تبين لاحقا أن منتجة في محطة شهيرة بثت هذا المقطع في البداية ارتأت أنه من الأفضل التلاعب بلون الملف.

ففي 11 مارس 2020، نشرت قناة Sky News البريطانية على يوتيوب الفيديو المذكور، لتثير عاصفة من الجدل والتخمينات حول ما جرى.

ليوضح لاحقا جوناثان صامويلز، مقدم برنامجا في المحطة البريطانية، بتغريدة على "تويتر"، أنه كان "خيارا إبداعيا" من قبل قسم "المونتاج" للتوافق مع نص التقرير الإخباري حول التصدي لتغير المناخ، والتزام الحكومة البريطانية بالحلول البيئية الخالصة".

بدورها، كشفت المنتجة ريانون ويليامز، أن التعديل في المونتاج تم للتأكيد على الحاجة إلى ميزانية خضراء.

المصدر: وكالات

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