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بايدن يهنئ "شخصا مجهولا" برئاسة الحكومة البريطانية (فيديو)

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بايدن يهنئ
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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من جديد، أثارت زلة لسان للرئيس الأمريكي جو بايدن السخرية والانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخطأ في اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

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وتعرض جو بايدن لانتقادات بعد أن أخطأ في نطق اسم ريشي سوناك، خلال حديثه في البيت الأبيض يوم أمس الاثنين، بعد تأكيد صعود سوناك إلى مكتب "10 داونينج ستريت"،حيث قال بايدن إن "رشيد سانوك" هو "الآن رئيس وزراء" المملكة المتحدة.

وبعد هتاف من الحشد، أضاف بايدن: "كما يقول أخي..أمر مثير للدهشة..من حزب المحافظين..من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء على ما أعتقد غدا عندما يذهب لرؤية الملك..مذهل جدا..إنها علامة فارقة وهي مهمة".

وقال أحدهم ساخرا: "حياة مديدة رشيد سانوك".

وأضاف آخر: "بايدن دعا ريشي سوناك "رشيد سانوك"..لا أستطيع التوقف عن التجعيد".

وعلق حساب آخر قائلا: "رشيد سانوك يجب أن يكون أطرف شيء سمعته طوال اليوم..فليعطي أحدهم بايدن أدويته".

المصدر: RT

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