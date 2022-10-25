بايدن يهنئ "شخصا مجهولا" برئاسة الحكومة البريطانية (فيديو)

من جديد، أثارت زلة لسان للرئيس الأمريكي جو بايدن السخرية والانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخطأ في اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

إقرأ المزيد

وتعرض جو بايدن لانتقادات بعد أن أخطأ في نطق اسم ريشي سوناك، خلال حديثه في البيت الأبيض يوم أمس الاثنين، بعد تأكيد صعود سوناك إلى مكتب "10 داونينج ستريت"،حيث قال بايدن إن "رشيد سانوك" هو "الآن رئيس وزراء" المملكة المتحدة.

وبعد هتاف من الحشد، أضاف بايدن: "كما يقول أخي..أمر مثير للدهشة..من حزب المحافظين..من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء على ما أعتقد غدا عندما يذهب لرؤية الملك..مذهل جدا..إنها علامة فارقة وهي مهمة".

LONG LIVE RASHID SANOOK! — Cageclimber (@Seekingtruth517) October 25, 2022

وقال أحدهم ساخرا: "حياة مديدة رشيد سانوك".

وأضاف آخر: "بايدن دعا ريشي سوناك "رشيد سانوك"..لا أستطيع التوقف عن التجعيد".

وعلق حساب آخر قائلا: "رشيد سانوك يجب أن يكون أطرف شيء سمعته طوال اليوم..فليعطي أحدهم بايدن أدويته".

“Rashid Sanook” has to be the funniest thing I’ve heard all day. Somebody give Biden his meds abeg — D (@PassionFruitD) October 25, 2022

المصدر: RT