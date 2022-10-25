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ماذا تنتظر موسكو من رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ الكرملين في أول تعليق على انتخاب سوناك

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ماذا تنتظر موسكو من رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ الكرملين في أول تعليق على انتخاب سوناك
Globallookpress Martyn Wheatley Parsons Media
رئيس الوزراء البريطاني/ ريشي سوناك
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو لا ترى أي شروط مسبقة لتحسين العلاقات مع لندن في عهد سوناك.

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جاء ذلك في رد لبيسكوف على أسئلة الصحفيين اليوم، حيث تابع: "في الوقت الحالي، لا نرى أي شروط مسبقة، أو أسباب، أو آمال، تدعو لحدوث أي تطورات إيجابية في المستقبل المنظور في العلاقات. إلا أن روسيا ستظل منفتحة ومستعدة لمناقشة أصعب القضايا على طاولة المفاوضات، ولكن ليس على حساب مصالحها القومية".

وسوف يصبح سوناك ثالث رئيس وزراء لبريطانيا خلال هذا العام، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، في يوليو، عن تنحيه عن منصبه رئيسا للوزراء، تم بعدها انتخاب ليز تراس في سبتمبر، وظلت في المنصب لمدة 44 يوما فقط، ثم أعلنت استقالتها بعد أن واجهت انتقادات بشأن خطة جديدة لدعم الاقتصاد، ومخاوف من أن الحكومة ستزيد الدين العام لتنفيذها.

المصدر: نوفوستي

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