الدفاع التركية: أكار يؤكد لشويغو مواصلة أنقرة مساعيها لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الوزير خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، ملفات أمنية ودفاعية تهم الجانبين.

وجاء في بيان أصدرته الدفاع التركية أن أكار وشويغو تناولا أيضا خلال المكالمة الهاتفية، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على ضرورة توخي الحذر حيال الاستفزازات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في المنطقة، والحرص على مزيد من التنسيق والتعاون.

وأكد أكار أن تركيا ستواصل مساعيها الرامية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: الأناضول