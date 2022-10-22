مشروع بيان للبرلمان الأوكراني يدعو لاعتبار بيلاروس "أرضا تحتلها روسيا مؤقتا"

قدم النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو مع عدد من زملائه اليوم السبت مسودة بيان برلماني يدعو لاعتبار بيلاروس "أرضا تحتلها روسيا مؤقتا".

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وتقترح الوثيقة مطالبة الدول الأجنبية بحرمان "حكومة (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو" من الشخصية القانونية الدولية وتعليق مشاركة بيلاروس في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وغيرها.

تأتي هذه الخطوة وسط تفاقم التوتر في العلاقات بين كييف ومينسك وتبادل الاتهامات بالتحضير لأعمال عدائية ضد الطرف الآخر.

وكان لوكاشينكو أعلن يوم 10 أكتوبر الجاري، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وذلك على خلفية توتر الوضع الأمني على الحدود الغربية لبيلاروس.

المصدر: RT