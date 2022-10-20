بيلاروس تعلن عن محاولات يومية من كييف لانتهاك أجوائها

أشار رئيس جهاز أمن الدولة في بيلاروس، الجنرال إيفان ترتل، لقيام الجانب الأوكراني بمحاولات يومية لانتهاك المجال الجوي لبيلاروس.

وأفادت وكالة بيلتا للأنباء نقلا عن رئيس الكي جي بي في بيلاروسيا قوله. "نلحظ تزايد كثافة عمليات الاستطلاع الاستخباراتي من جانب أجهزة الاستخبارات الأجنبية الأوكرانية.

وأضاف: "بالنظر للمعلومات يمكننا القول أن الوضع في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا. ولسنا نحن من تسبب في ذلك. لسوء الحظ، يتشكل وضع خطير للغاية في اتجاهنا الجنوبي. عمليا في كل يوم نلحظ زيادة في النشاط الاستخباراتي من الأراضي الأوكرانية، وهناك ومحاولات يومية لانتهاك المجال الجوي لجمهورية بيلاروس"،

المصدر: نوفوستي