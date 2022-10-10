لوكاشينكو: اتفقت مع بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات الروسية البيلاروسية

اتفق الرئيسان الروس، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات.

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أعلن عن ذلك لوكاشينكو، الذي قال: "بالأمس، عبر قنوات غير رسمية، تم تحذيرنا من هجوم على بيلاروس من أراضي أوكرانيا، وقيل إن ذلك سيكون بمثابة (جسر القرم-2). وكانت إجابتي بسيطة: أخبروا رئيس أوكرانيا وغيره من المجانين أن جسر القرم سوف يكون بمثابة مثل ثمرة صغيرة بالنسبة لهم إذا مسوا شبرا واحدة من أراضينا بأياديهم القذرة".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، التي بدأ تشكيلها بالفعل.

المصدر: RT