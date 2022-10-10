مجلة أمريكية: واشنطن رفضت طلب زيلينسكي توجيه ضربة استباقية ضد روسيا

قال الصحفي مارك إيبيسكوبوس في مقالة نشرتها مجلة The National Interest، إن واشنطن لم تؤيد طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بشأن توجيه ضربة استباقية ضد روسيا.

ويرى الصحفي أن سبب الرفض الأمريكي يكمن في عدم رغبة الولايات المتحدة بالتصعيد إلى حرب شاملة.

وقال الصحفي: "على الرغم من توظيف البيت الأبيض لموارد ضخمة في أوكرانيا، إلا أنه وضع حدودا عسكرية وسياسية صارمة لمنع التصعيد النووي ولمنع تحول النزاع إلى حرب تقليدية أكبر في القارة الأوروبية".

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وونوه الصحفي بأنه على الرغم من تأييد أهداف أوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من أن النزاع بين موسكو وكييف يمكن أن يذهب بعيدا.

ويشار إلى أن زيلينسكي كان قد قال في وقت سابق، إنه يجب على الناتو توجيه ضربات "استباقية" ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

المصدر: نوفوستي