زيلينسكي يدعو الناتو لشن ضربات "استباقية" على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه على الناتو توجيه ضربات "استباقية" ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية اتصال الفيديو أمام معهد "لوي" الأسترالي: "ماذا يجب أن يفعل الناتو؟ القضاء على احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية...الضربات الاستباقية حتى يعرفوا ماذا سيحدث لهم إذا استخدموها. وليس انتظار الضربات النووية الروسية، وبعد ذلك القول: "هذا ما يجب على الناتو فعله".

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وأكدت القيادة الروسية مؤخرا أن موسكو ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية، ولكنها أكدت أيضا حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، أي في حالة هوجمت روسيا أو حلفاؤها باستخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا هدد العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية.

وأكدت موسكو أنها لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، رافضة الاتهامات الغربية بهذا الخصوص، وأشارت إلى أن أكبر خطر لوقوع حادث نووي في أوكرانيا ناجم ليس عن تحركات القوات الروسية وإنما عن قصف الجيش الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه النووية.

المصدر: نوفوستي