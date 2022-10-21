مدينة شترالزوند الألمانية تسعى لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة Welt أن مدينة شترالزوند الألمانية تسعى لمساعدة روسيا وأوكرانيا في الجلوس إلى طاولة التفاوض، وتقترح تقديم قاعة مجلس المدينة حلبة للمفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلبية المواطنين في المدينة أخبروا رئيس البلدية ألكسندر بادروف باقتراح مساعدة أطراف الأزمة في الجلوس على طاولة المفاوضات وطلبوا منه إبلاغ الحكومة الفيدرالية الألمانية بهذا الاقتراح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للاقتراح، يجب على عمدة المدينة إجراء اتصالات مع كييف وموسكو. كما يعرض سكان شترالزوند قاعة مجلس المدينة لديهم لإجراء مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا فيه.

المصدر: نوفوستي