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موسكو: واشنطن تمنع أوكرانيا من قبول السلام مع روسيا

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موسكو: واشنطن تمنع أوكرانيا من قبول السلام مع روسيا
AP
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أكد غينادي غاتيلوف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف، أن واشنطن توهم أوكرانيا بقدرتها على هزيمة روسيا وتمنعها من التفاوض معها، ما سيؤدي لمزيد من الضحايا في أوكرانيا.

وغرد غاتيلوف: "لقد أقنعت الولايات المتحدة نظام كييف بأنه قادر على هزيمة روسيا في ساحة المعركة... هذه مأساة كبيرة، حيث سيكون هناك المزيد والمزيد من الضحايا حتى تأمر واشنطن كييف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا دائما منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، إذا نضجت عقول نظام كييف لذلك، وتفاديا لمزيد من الدمار في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي 

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