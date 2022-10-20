موسكو: واشنطن تمنع أوكرانيا من قبول السلام مع روسيا

أكد غينادي غاتيلوف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف، أن واشنطن توهم أوكرانيا بقدرتها على هزيمة روسيا وتمنعها من التفاوض معها، ما سيؤدي لمزيد من الضحايا في أوكرانيا.

وغرد غاتيلوف: "لقد أقنعت الولايات المتحدة نظام كييف بأنه قادر على هزيمة روسيا في ساحة المعركة... هذه مأساة كبيرة، حيث سيكون هناك المزيد والمزيد من الضحايا حتى تأمر واشنطن كييف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا دائما منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، إذا نضجت عقول نظام كييف لذلك، وتفاديا لمزيد من الدمار في أوكرانيا.

⚔️ the US has convinced the Kiev regime that Ukraine can somehow defeat Russia on the battlefield.



❗️ It’s a great tragedy for both our countries, since there will be more and more senseless deaths until Washington orders Kiev to sit down at the negotiating table. pic.twitter.com/gvox8vVKeB — Gennady Gatilov (@GGatilov) October 20, 2022

المصدر: نوفوستي