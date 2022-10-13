بوياكيفيتش ينتقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعدم الرد على جرائم نظام كييف

انتقد مكسيم بوياكيفيتش، نائب الممثل الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنظمة لعدم ردها على الأعمال الإرهابية والمذابح التي ارتكبها نظام كييف.

وأدلى بوياكيفيتش بتصريح مماثل في اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ونشر نص الخطاب على الموقع الإلكتروني للبعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

وقال بوياكيفيتش: "نعلن أن الأعمال الإرهابية التي خطط لها وارتكبت، وكذلك مذابح المدنيين، لم تلق كلمة إدانة واحدة في قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على العكس من ذلك، في الواقع، تم الإعراب عن دعم للأعمال الإجرامية لنظام كييف".

وأشار بوياكيفيتش بأن إرسال المرتزقة والمتخصصين الأجانب إلى أوكرانيا لن يؤثرعلى تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في المستقبل.

المصدر: تاس