أردوغان يعلن من أستانا عن توقيع 6 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات بين تركيا وكازاخستان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، توقيع 6 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات مع كازاخستان.

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وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، قال أردوغان من أستانا: "وقعنا اليوم 6 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات بيننا وبين كازاخستان، وفي أيار الماضي كنا قد وقعنا 4 اتفاقيات تعاون"، متابعا: "التعاون التركي الكازاخستاني مهم جدا لبلدينا والمنطقة".

وأضاف أردوغان: "نعزز تعاوننا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وهي مجالات تكتسب قوتها من تاريخنا المشترك".

واستطرد أردوغان: "نتعاون بشكل كبير في عدد كبير من المجالات، وخاصة في التجارة والاقتصاد، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والمواصلات، والزراعة، "تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا الهدف الذي حدّدناه العام الماضي، وهو 5 مليارات دولار، ونتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفنا المتوسط المدى، وهو وصول التبادل التجاري بين بلدينا إلى 10 مليار دولار".

وتابع: "الشركات التركية من أكثر الشركات التي تعمل وتستثمر في كازاخستان، وتجاوز حجم عملها 4 مليارات دولار..سنواصل عملنا من أجل إنشاء ممر مشترك للمواصلات والطاقة فيما بيننا، ونريد الوصول إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بالآلية الثلاثية التي بدأنا بإنشائها بهذا الخصوص مع أذربيجان (تركيا وكازاخستان وأذربيجان)".

وأضاف: "نشارك غدا في النسخة السادسة من مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في أستانا، وهو مؤتمر مهمّ للأمن في آسيا وكل المنطقة".

المصدر: RT