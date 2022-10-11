بوتين يلتقي أردوغان الخميس وأوكرانيا على جدول الأعمال

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد غد الخميس.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث أكد على لقاء الرئيسين يوم الخميس في أستانا، وقال بيسكوف إن الاجتماع سوف يتطرق إلى أوكرانيا والعلاقات الثنائية "متعددة الأوجه للغاية"، وبصفة عامة سوف يتم "تبادل وجهات النظر حول الشؤون الجارية".

وسوف يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى أستانا لحضور قمة مؤتمرة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "CICA"، كما سيعقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

و"CICA" هو مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، وهو منتدى حكومي دولي لتعزيز التعاون من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، ويقوم المؤتمر على أساس الاعتراف بوجود صلة وثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا وبقية العالم، حيث تستند فكرته الأساسية على أولوية عدم تجزئة الأمن، والمبادرة المشتركة والتفاعل متبادل المنفعة للدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

المصدر: نوفوستي