بوتين يمدد مرسوم مكافحة العقوبات حتى عام 2023

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم مكافحة العقوبات الصادر عام 2014، والذي ينطوي على حظر واردات بعض المواد الغذائية.

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وكانت روسيا قد حظرت استيراد بعض المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية التي تعود لبلد المنشأ من بين الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية ضد الكيانات القانونية الروسية والمواطنين الروس، حيث تم فرض الحظر على 3 مراحل: من عام 2014 على بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والنرويج، من عام 2015 على أيسلندا وليختنشتاين وألبانيا والجبل الأسود، ومن عام 2016 على أوكرانيا.

وقد انخفضت صادرات الأغذية الزراعية في البلدان التي خضعت للحظر، بينما كانت النتائج في روسيا إيجابية، بنمو الإنتاج الزراعي المحلي وصناعة الأغذية المحلية، فضلا عن انخفاض الاعتماد على واردات الأغذية الزراعية.

المصدر: تاس