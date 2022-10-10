الكرملين يعلق على تشكيل قوة إقليمية مشتركة من القوات الروسية والبيلاروسية

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على إنشاء مجموعة إقليمية مشتركة من القوات الروسية والبيلاروسية، بأنها تأتي ضمن التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال إفادته الصحفية اليوم الاثنين، ردا على سؤال ما إذا كان الكرملين يمكنه تأكيد أو نفي هذه المعلومة المتعلقة بنشر قوة مشتركة، وما يمكن أن تكون مهام هذه المجموعة، حيث قال بيسكوف إن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يتعاونان في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجال الدفاع.

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وكان الرئيس البيلاروسي قد أعلن عن اتفاقه مع الرئيس بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، التي بدأ تشكيلها بالفعل، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات، "بالأمس، عبر قنوات غير رسمية"، بهجمات على بيلاروس، انطلاقا من الأراضي الأوكرانية، فيما قيل إنه سيكون بمثابة "جسر القرم-2".

وقد صرح لوكاشينكو، في وقت سابق الاثنين، بأن فتح كييف جبهة ضد بيلاروس هو جنون من وجهة النظر العسكرية، إلا أن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك، مشيرا إلى أن "الناتو" وعددا من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروس. وفي ظل الوضع الراهن، قال الرئيس البيلاروسي إنه اتفق مع نظيره الروسي على إنشاء هذه المجموعة.

المصدر: نوفوستي