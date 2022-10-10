خامنئي: العقوبات الرياضية دحضت مزاعم عدم التدخل السياسة بالرياضة

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي إن "العقوبات الرياضية عقب الحرب في أوكرانيا دحضت مزاعم الاستكبار وأتباعه حول عدم التدخل السياسي في الرياضة".

وقال خامنئي في تصريح إن "حقيقة حرمان رياضينا من ميدالية بسبب عدم التنافس مع لاعبي الكيان الصهيوني هو في الواقع انتصار لأن التنافس يعني الاعتراف بنظام غاصب وجلاد وقاتل الأطفال".

وأفاد بأنه "في الماضي، كانت بيئتنا الرياضية تزين دائما باسم الله والأئمة والجوانب الدينية والأخلاقية، لكن الغربيين حاولوا تقديم ثقافتهم إلى جانب رياضات جديدة"، مشددا على أن "التزام الرياضيين ومديري الرياضة بالقضايا الدينية والتواجد الجهادي للشخصيات في الميدان له تأثير روحي كبير على الموهوبين".

واعتبر أن "العقوبات الرياضية بعد حرب أوكرانيا، تسببت في فقدان مزاعم المتعجرفين وأتباعهم بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة، وأظهرت هذه الحالة أنهم يتخطون الخطوط الحمراء بسهولة حيثما تتطلب مصالح الغرب".

المصدر: RT