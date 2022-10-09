بايدن وشولتس يبحثان مساعدات إضافية لأوكرانيا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس في مكالمة هاتفية تقديم مساعدات إضافية لكييف، وإجراءات "عقابية" جديدة ضد روسيا، ووضع الطاقة في السوق العالمية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن وشولتس بحثا إمكانية الالتزام بتقديم المساعدات لكييف في مجالي الأمن والاقتصاد، والتطورات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية وأهمية ضمان إمدادات مستقرة للطاقة بأسعار معقولة.

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ومن جابه أشار البيان الألماني إلى أن المحادثة استمرت قرابة الساعة وكان التركيز خلالها على الاستعدادات لاجتماعات مجموعتي G7 وG20 حيث سيتم خلالها بحث الردود المحتملة ضد العملية الروسية في أوكرانيا وعواقبها المحتملة.

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وأضاف البيان أن الزعيمين أدانا ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية جديدة، وأكدوا أن التعبئة الجزئية في روسيا خطأ كبير سيدفع ثمنه المواطنون الروس.

كما انتقدا "تهديدات موسكو النووية الأخيرة" ووصفوها بأنها غير مسؤولة واتفقا على أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة على روسيا.

وأشار البيان إلى أن رفض روسيا الاستماع إلى المجتمع الدولي ووقف عمليتها في أوكرانيا يقودها إلى عزلة دولية.

وأدان الزعيمان التخريب الذي حصل في أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" وشددا على أن الضرر المتعمد للبنية التحتية الحيوية أمر غير مقبول وسيكون له عواقب وخيمة.

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المصدر: RT +كوريسبوندينت