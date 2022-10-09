 
مباشر

بايدن وشولتس يبحثان مساعدات إضافية لأوكرانيا

أخبار العالم

بايدن وشولتس يبحثان مساعدات إضافية لأوكرانيا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ty73

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس في مكالمة هاتفية تقديم مساعدات إضافية لكييف، وإجراءات "عقابية" جديدة ضد روسيا، ووضع الطاقة في السوق العالمية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن وشولتس بحثا إمكانية الالتزام بتقديم المساعدات لكييف في مجالي الأمن والاقتصاد، والتطورات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية وأهمية ضمان إمدادات مستقرة للطاقة بأسعار معقولة.

إقرأ المزيد
دعوات ألمانية لوقف مساعدة أوكرانيا بعد بيان زيلينسكي
دعوات ألمانية لوقف مساعدة أوكرانيا بعد بيان زيلينسكي

ومن جابه أشار البيان الألماني إلى أن المحادثة استمرت قرابة الساعة وكان التركيز خلالها على الاستعدادات لاجتماعات مجموعتي G7 وG20 حيث سيتم خلالها بحث الردود المحتملة ضد العملية الروسية في أوكرانيا وعواقبها المحتملة.

إقرأ المزيد
شولتس يعلن عن مؤتمر لبحث الدعم المستدام لكييف
شولتس يعلن عن مؤتمر لبحث الدعم المستدام لكييف

وأضاف البيان أن الزعيمين أدانا ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية جديدة، وأكدوا أن التعبئة الجزئية في روسيا خطأ كبير سيدفع ثمنه المواطنون الروس.

كما انتقدا "تهديدات موسكو النووية الأخيرة" ووصفوها بأنها غير مسؤولة واتفقا على أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب خطيرة على روسيا.

وأشار البيان إلى أن رفض روسيا الاستماع إلى المجتمع الدولي ووقف عمليتها في أوكرانيا يقودها إلى عزلة دولية.

وأدان الزعيمان التخريب الذي حصل في أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" وشددا على أن الضرر المتعمد للبنية التحتية الحيوية أمر غير مقبول وسيكون له عواقب وخيمة.

إقرأ المزيد
سيناتور أمريكي سابق: تفجير السيل الشمالي نفذته الاستخبارات المركزية بموافقة شولتس
سيناتور أمريكي سابق: تفجير السيل الشمالي نفذته الاستخبارات المركزية بموافقة شولتس

المصدر: RT +كوريسبوندينت 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا