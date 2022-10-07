شولتس يعلن عن مؤتمر لبحث الدعم المستدام لكييف
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تنظيم بلاده مؤتمرا في الـ25 من أكتوبر في برلين لبحث أدوات الدعم المستدام لأوكرانيا، مشيرا إلى أن المؤتمرين لن يبحثوا ضمانات إضافية لكييف.
وقال شولتس: "أنا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وجهنا الدعوة إلى عقد مؤتمر على مستوى الخبراء في برلين في الـ25 من أكتوبر، والحديث لن يدور حول ضمانات جديدة للدعم، بل حول كيفية تطوير أدوات المساعدة طويلة الأمد".
وأكد شولتس للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مؤخرا أن ألمانيا ستواصل دعم كييف.
المصدر: RT