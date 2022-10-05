طهران: الإفراج عن نحو نصف معتقلي "أعمال الشغب"

أعلنت طهران الإفراج عن نحو نصف معتقلي ما تصفها بـ "أعمال الشغب" الأخيرة، التي اندلعت إثر الإعلان عن وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها، وبعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن رئيس منظمة السجون وتنظيم الأمن والتدريب في البلاد غلام على محمدي أنه "تم الإفراج عن نحو نصف معتقلي أعمال الشغب الأخيرة من السجون".

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وخلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع رؤساء العدليات بمراكز المحافظات، أشار محمدي إلى أنه "لن يتم الإفراج عن الأشخاص الذين لعبوا دورا رئيسيا ومنظما في أعمال الشغب الأخيرة".

وأضافت الوكالة أن رئيس السلطة القضائية أمر في الاجتماع مسؤولي القضاء في جميع المحافظات بإعطاء الأولوية للتحقيق "في ملف الأشخاص الذين يواجهون تهما خطيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة بسبب تأثيره الرادع على المجتمع".

المصدر: "إرنا"