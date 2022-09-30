إيران.. مجلس خبراء القيادة يؤكد الملاحقة القضائية لمثيري الشغب

دان مجلس خبراء القيادة في إيران "أحداث الشغب الأخيرة والإساءة للمقدسات" مؤكدا أنه ستجري ملاحقة مثيري الشغب قضائيا.

وقال المجلس في بيان إن "الأحداث المريرة والفتنة التي شهدناها في الأيام الأخيرة، رغم أنه تم اجهاضها، لكنها قدمت مرة أخرى الذريعة لحرمان المجتمع من الأمن والاستقرار، والاساءة للمقدسات الدينية"، معتبرا أن "تدنيس القرآن وحرق المساجد، والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، أو الاعتداء على قوى الأمن الداخلي والتعبئة وحراس الأمن في بلد إسلامي ذي شعب مؤمن بالمبادئ الدينية لا يمكن أن تحدث دون تخطيط وتوجيه واستغلال مشاعر الشباب من قبل أجهزة خارجية".

وأضاف "إن مجلس خبراء القيادة، بإصراره على تطبيق القوانين والأحكام الإسلامية في المجتمع ودعمه الكامل لقائد الثورة الإسلامية والمبدأ التقدمي لولاية الفقيه كركيزة صلبة للجمهورية الاسلامية، يؤكد ضرورة تبيين وتقديم السرد الصحيح للقضايا الأخيرة، وتنظيم الفضاء الافتراضي ومواساة وإحقاق حقوق المتضررين، ودعم إجراءات السلطة القضائية في سياق الملاحقة القضائية لمثيري الشغب، وضرورة التحلي باليقظة وإحباط المؤامرات البغيضة لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية ضد الثورة الإسلامية الإيرانية".

المصدر: irna