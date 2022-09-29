وزارة الدفاع الإيرانية تنوّه بأنها لن تسمح "بتشويه سمعة الوطن"

حذرت وزارة الدفاع الإيرانية بأنها لن تسمح "بتشويه سمعة الوطن"، أو إلحاق أي ضرر فيه، وأنها "لن تتوانى عن بذل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم" وتعزيز اقتدار البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة ذكرى مقتل عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين في مثل هذا اليوم من عام 1981 خلال الحرب مع العراق.

وقالت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في البيان: "ليعلم نظام الاستكبار العالمي أن القوات العسكرية والأمنیة لن تتوانى عن بذل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم وتعزيز اقتدار الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، ولن تسمح بتشويه سمعة الوطن".

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وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، خاطبت الوزارة من وصفتهم بـ "قادة نظام الهيمنة وأذنابهم" الذين قالت إنهم "يحاولون بدعم من التيار الإعلامي المناهض، غرس النفاق والانقسام في المجتمع الايراني الثوري الواحد والمتحد واليقظ وصاحب البصيرة".

وأضاف البيان: "يجب على الاستكبار العالمي أن يعرف بأن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم، خدمة لأبناء الشعب الإيراني ولن تسمح بإلحاق أي ضرر بالوطن".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية