الداخلية الإيرانية: سنتصدّى للاضطرابات بكل حزم وقوة

أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية بيانا أكدت فيه استعدادها التام للتصدي بحزم للاضطرابات في البلاد، في إشارة إلى أعمال الشغب والاحتجاجات التي شهدتها إيران طوال الأيام الماضية.

وشددت في البيان على أن مواجهة الذين يريدون بأعمالهم الاخلال بالأمن العام يعتبر بالنسبة لها واجبا في الدفاع عن حقوق المواطنين

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وقالت الداخلية إنه يتم متابعة قضية وفاة السيدة مهسا أميني بكل جد ومثابرة وحياد تام.

وأعربت الوزارة عن بالغ أسفها لوفاة أميني وقدمت مواساتها لعائلتها، وأكدت أنها تتابع هذا الموضوع بمجرد استلامها أمر الرئيس، بكل جد ومثابرة.

وأكد البيان أن وزارة الداخلية إلى جانب منحها حق إقامة التجمع السلمي، إلا أنها لن تسمح بأي تجمع في الوقت الحالي كي لا يستغله المنتهكون للقانون بناء على المعلومات التي لديها وتعارض التجمعات في الشوارع.

جدير بالذكر أن بداية التجمعات غير القانونية تحولت بسرعة إلى أعمال فوضوية بسبب استغلالها من قبل عناصر معادية للقانون حيث تم خلالها إلحاق الخسائر بالممتلكات العامة والاعتداء على سيارات الإسعاف والإطفاء الحريق.

وفي السياق، أعلن رئيس بلدية العاصمة الإيرانية طهران علي رضا زاكاني، أن 43 حافلة للنقل العام أصيبت بأضرار نتيجة أعمال الشغب الأخيرة.

وقال زاكاني في تصريح يوم السبت إن 43 حافلة للنقل العام إلى جانب 54 موقفا للحافلات أصيبت بأضرار، وأشار إلى أنه لحسن الحظ أن محطات المترو لم تصب بأضرار من خلال الإجراءات الأمنية الجادة التي تم اتخاذها.

وأضاف: "خلال الاضطرابات الأخيرة وقعت أحداث مؤسفة جدا، فقد تعرض عمال النظافة ورجال الإطفاء الذين هم خدام الشعب إلى الضرب والاعتداء".

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية