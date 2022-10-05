بوريل يعلن استعداد الاتحاد الأوروبي لحل دبلوماسي في أوكرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يخطط لإطلاق مهمة لتدريب الجيش الأوكراني في منتصف أكتوبر، لكنه أكد استعدادهم للسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة هناك

وقال بوريل: "في الوقت نفسه، ما زلنا مستعدين للبحث عن حل دبلوماسي إذا سمحت الظروف بذلك بطريقة بناءة".

وأضاف: "آمل أن نتمكن من إطلاق مهمتنا لتدريب القوات الأوكرانية بشكل رسمي في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر".

المصدر: نوفوستي