بوريل: رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى "الناتو" ليست القضية الرئيسية في الوقت الراهن
Globallookpress
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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف "الناتو" ليست القضية الرئيسية في الوقت الحالي.
ووفقا له، يمكننا فهم رغبة كييف في الانضمام إلى التحالف، "لكن هذه ليست القضية الرئيسية في الوقت الحالي".
واعتبر أن الأهم الآن هو الحفاظ على قدرة أوكرانيا الدفاعية.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد وقع الجمعة، طلبا لانضمام بلاده إلى الناتو بشكل عاجل.
المصدر: تاس