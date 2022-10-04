نائب في الدوما يعتبر اعتراف بيونغ يانغ بانضمام مناطق لروسيا خطوة جرئية

وصف نائب مجلس الدوما سيرغي كارغينوف، اعتراف كوريا الشمالية الشعبية بنتائج الاستفتاءات في دونباس ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون بأنها "خطوة جريئة".

وكتب كارغينوف على قناته في "تليغرام": "يرحب الحزب الليبرالي الديمقراطي بقرار كوريا الشمالية دعم دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا ... شكرا لاعترافكم بنتائج الاستفتاء. هذه خطوة جريئة".

بالإضافة إلى ذلك، التقى البرلماني الروسي مع الوزير المفوض في سفارة كوريا الشمالية في روسيا الاتحادية شين جونغ هيب.

وصدق مجلس الاتحادي الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على معاهدات انضمام المناطق الجديدة، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابورجيه، إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي